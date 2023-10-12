До +22 °С потеплеет в Краснодарском крае 13 октября

В ближайшие сутки погодные условия на Кубани улучшатся под влиянием антициклона.

По прогнозу синоптиков, в пятницу 13 октября на территории Краснодарского края ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Из-за перепада температуры воздуха ночью и утром местами возможен туман и снижение видимости. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 17…22 °С, а ночью опустится до 0…+5 °С. В горах днем +12…17 °С, ночью +2…-3 °С.

На Черноморском побережье в пятницу осадков не ожидается. Днем потеплеет до +15…20 °С, а ночью похолодает до +6…11 °С. Порывы ветра достигнут 12-14 м/с.

В Краснодаре 13 октября потеплеет до +19…21 °С, ночью +2..4 °С. Осадков не ожидается. У водоемов и в низинах возможен туман, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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