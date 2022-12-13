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До 21 декабря продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-21-dekabrya-prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya
До 21 декабря продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края
Фото Free-Photos, pixabay.com

Росавиация 13 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России.

По данным ведомства, до 3:45 21 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российские авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.

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