До 21 декабря продлен режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края

Росавиация 13 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России.

По данным ведомства, до 3:45 21 декабря ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российские авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.

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