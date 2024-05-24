До +20 °С прогрелась вода в Черном море на побережье Краснодарского края

В последние дни на Кубань снова вернулось потепление. Температура воздуха в дневные часы прогревается до +28 °С.

Температура воды в Черном постепенно прогревается до комфортных показателей. По данным Краснодарского ЦГМС на 24 мая, в Геленджике и его окрестностях морская вода прогрелась до +20 °С, в Анапе до +19 °С, в Туапсе и Новороссийске до +18 °С, а в Сочи до +17 °С.

В Азовском море вода уже прогрелась до комфортных температур. На Таманском полуострове +21 °С, в Темрюке и Ейском районе +20 °С, а в Приморско-Ахтарском районе +19 °С.

Комфортной для купания специалисты считают морскую воду температурой от +20 °С.

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