До 12 часов ограничат время работы таксистов в России

Также новые заявки будут поступать водителям только после завершения предыдущей поездки. С такими инициативами выступил Минтранс РФ.

Водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора после того, как отработает 12 часов. В ведомстве считают, что такая мера позволит минимизировать риски ДТП. Кроме того, таксист не сможет работать все 12 часов подряд. Если после пяти часов в дороге он не сделает перерыв, он временно перестанет получать заказы.

Количество и время перерывов определяет сам водитель. При этом время ограничения не может превышать пять часов. Онлайн-агрегаторы будут рассчитывать время на основании данных о начале работы от водителей, а офлайн-компании — «на основании данных журнала регистрации заказов службы заказов легкового такси».

Агрегаторы считают, что пока техническая сторона проекта требует доработки, поскольку заказы таксистам поступают из разных сервисов. Исчерпав лимит времени, водитель может переключиться на другого агрегатора.

Также новая инициатива вводит правило, согласно которому водитель не сможет взять новый заказ, пока не закончит поездку. По мнению экспертов, в таком случае водитель не сможет спрогнозировать дальнейшие поездки. Однако водители заинтересованы в том, чтобы знать, куда ехать дальше, и сократить холостой пробег. Кроме того, начнут поступать жалобы от клиентов из-за длительного ожидания, пишут «Известия».

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