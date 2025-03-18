Дневные и вечерние учения со стрельбами пройдут 18 марта в Новороссийске

В городе-герое 18 марта пройдут очередные учения со стрельбой.

Первые проведут с 9:00 до 13:00, вторые — с 21:00 до 23:00. В эти часы в акватории порта дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Условные цели будут поражать из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие, следить за сообщениями СМИ, телевидения, радио и доверять информации только из официальных источников.

Ранее учения проводили 16 марта с 11:00 до 13:00. Были выполнены стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Читайте также: российские военные в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. В их числе: 13 дронов — над Астраханской областью, 3 — над Калмыкией, по два — над Краснодарским краем и Брянской областью. По одному беспилотнику сбили над Ростовской и Волгоградской областями.

Подпишись, здесь всегда интересно.