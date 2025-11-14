Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дмитрий Цаплев: у кубанских промышленных компаний большой потенциал

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-tsaplev-u-kubanskih-promyshlennyh-kompanij-bolshoj-potentsial
Дмитрий Цаплев: у кубанских промышленных компаний большой потенциал
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев, начальник производства ООО «Фармсервис» Виктор Сидорин, ведущий специалист по охране труда ООО «Абинский электрометаллургический завод» Анастасия Ячменева, директор по развитию производственно-перерабатывающего предприятия «ПОЛИЦЕХ» Диана Швец.


Кубань впервые представлена на международной выставке «Безопасность и охрана труда». Промышленный форум проходит в Московской области. Край организовал там коллективный стенд. В экспозиции Краснодарского края свою продукцию под эгидой министерства промышленности региона представляют четыре предприятия. Они рассчитывают, что эта выставка поможет увеличить рынок сбыта и нарастить кооперационных игроков.

Наталья Клещева

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях