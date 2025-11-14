Дмитрий Цаплев: у кубанских промышленных компаний большой потенциал

Гости программы «Детали» — директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев, начальник производства ООО «Фармсервис» Виктор Сидорин, ведущий специалист по охране труда ООО «Абинский электрометаллургический завод» Анастасия Ячменева, директор по развитию производственно-перерабатывающего предприятия «ПОЛИЦЕХ» Диана Швец.



Кубань впервые представлена на международной выставке «Безопасность и охрана труда». Промышленный форум проходит в Московской области. Край организовал там коллективный стенд. В экспозиции Краснодарского края свою продукцию под эгидой министерства промышленности региона представляют четыре предприятия. Они рассчитывают, что эта выставка поможет увеличить рынок сбыта и нарастить кооперационных игроков.