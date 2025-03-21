Дмитрий Спицын: выходя на торги через маркетплейс, надо знать свою аудиторию

Гости программы «Детали» — владелец агентства для селлеров, эксперт по Wildberries и Ozon Дмитрий Cпицын, начальник Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Краснодарского края Александр Храмцов, председатель комитета по правовой поддержке и защите бизнеса Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Мария Верховская.

За прошлый год россияне оставили в онлайн-магазинах примерно 9 трлн рублей. Такую же сумму государство за год тратит на образование, ЖКХ и другую социальную сферу.

Если исходить из того, что население России составляет 140 млн людей, то каждый из нас закупился в среднем на 62 тыс. в год. Активно покупать на маркетплейсах россияне во время пандемии. Так, всего за пару лет люди стали интернет-шопоголиками.

В чем же причина такой популярности маркетплейсов, как в крае помогают бизнесу выйти на эти площадки — обо всем рассказали в «Деталях».