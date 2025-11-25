Дмитрий Семибратов: фильм о хоре «Елизаветинцы» показали уже в 16 городах России

Гости программы «Хорошее утро» — режиссер Константин Самсонов, продюсер, руководитель киностудии «Хронос» Дмитрий Семибратов.



В кинотеатре «Болгария» в Краснодаре 2 декабря пройдет киноконцертное мероприятие. В рамках него состоится показ и обсуждение документального фильма «Семейный хор». Лента посвящена народному казачьему хору «Елизаветинцы».

В студии программы «Хорошее утро» поговорили об идее создания фильма и о событиях, которые в нем запечатлены. Узнали, где уже прошли показы картины и каких наград она удостоена.