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Дмитрий Певцов выступит в Кабардинке, Анапе и Архипо-Осиповке

Культура
05.08.2022 17:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-pevtsov-vystupit-v-kabardinke-anape-i-arhipo-osipovke
Видео канала «Кубань 24»

Актер Дмитрий Певцов дает бесплатные концерты в Краснодарском крае. Артист уже успел выступить в Сочи и Геленджике вместе со своей группой «Певцовъ-оркестр».

Программа называется «Музыкальные шедевры советского кино». Ее запустили за счет средств гранта президента России и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Послушать народного артиста могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Дмитрия Певцова. Цель проекта — подъем патриотического духа в стране, укрепление традиций и объединение людей. В субботу, 6 августа, народный артист споет в Кабардинке, 8 августа — в Анапе, 9 — в Архипо-Осиповке.

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