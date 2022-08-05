Дмитрий Певцов выступит в Кабардинке, Анапе и Архипо-Осиповке

Видео канала «Кубань 24»

Актер Дмитрий Певцов дает бесплатные концерты в Краснодарском крае. Артист уже успел выступить в Сочи и Геленджике вместе со своей группой «Певцовъ-оркестр».

Программа называется «Музыкальные шедевры советского кино». Ее запустили за счет средств гранта президента России и при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Послушать народного артиста могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Дмитрия Певцова. Цель проекта — подъем патриотического духа в стране, укрепление традиций и объединение людей. В субботу, 6 августа, народный артист споет в Кабардинке, 8 августа — в Анапе, 9 — в Архипо-Осиповке.