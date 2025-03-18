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Дмитрий Павлов: создаем все условия, чтобы аграрии обновляли сельхозтехнику

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-pavlov-sozdaem-vse-usloviya-chtoby-agrarii-obnovlyali-selhoztehniku
Дмитрий Павлов: создаем все условия, чтобы аграрии обновляли сельхозтехнику
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник управления инженерно-технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Дмитрий Павлов, заместитель главы Новопокровского района Людмила Перминова, директор предприятия по производству сельхозтехники и импорту комплектующих и запасных частей Виктор Саломатин.

На Кубани начался сев яровых культур: в этом году аграриям предстоит засеять 1,8 млн га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

В администрации края отметили, что в период посевной кампании на сельскохозяйственных работах задействуют около 36 тыс. единиц техники. Обеспечен достаточный запас горюче-смазочных материалов, запасных частей и комплектующих. В целом, парк сельхозтехники региона за 10 лет обновлен на 90%. Произошло это благодаря поддержке Правительства РФ и программе льготного кредитования.

Об обновлении парка сельхозтехники и мерах господдержки для аграриев поговорили в новом выпуске «Деталей».

Автор: Игорь Щеткин

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