Дмитрий Павлов: на Кубани 30 компаний производят сельхозтехнику

Гости программы «Детали» — начальник управления инженерно-технической политики министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Павлов Дмитрий, председатель Ассоциации производителей сельхозтехники и оборудования АПК Краснодарского края Василий Абаев, руководитель филиала «Росагролизинг» в Южном федеральном округе Анна Стулова.

В Краснодаре при поддержке регионального минсельхоза провели традиционную выставку техники, оборудования, материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». Участвовало более 600 компаний: это агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, зерновые компании. Результаты агрофорума обсудили в «Деталях».

Наталья Клещева

Другие статьи автора

Контакты редакции

