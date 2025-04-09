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Дмитрий Новах: акцент — на патриотическое воспитание молодежи

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-novah-aktsent-na-patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi
Дмитрий Новах: акцент — на патриотическое воспитание молодежи
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель главы Горячего Ключа Дмитрий Новах, начальник отдела по вопросам молодежной политики Горячего Ключа Артур Тандилян, научный сотрудник Городского исторического музея им. М. Д. Попко Сергей Безух, главный хранитель фондов Городского исторического музея им. М. Д. Попко Нелли Кадырова, учредитель благотворительная автономная некоммерческая организация Татьяна Плешакова.


В эфире традиционный проект «День района». Рассказываем о жизни Горячего ключа. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы рассказываем о кубанских героях. Важно сохранить память о тех, кто подарил мирное небо над головой, и тех бойцах, которые сейчас отстаивают его. О патриотической жизни Горячего Ключа — в «Деталях».

Автор: Валерия Казанцева

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