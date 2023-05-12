Дмитрий Медведев о Зеленском: у наркомана в Киеве есть шанс сгинуть от своих рук
Политика
12.05.2023 14:50
В своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Российской Федерации высказал предположение, что Владимир Зеленский может закончить так же, как Гитлер.
Дмитрий Медведев допустил самоубийство Зеленского в посте, которым отреагировал на высказывание президента Украины.
«Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — считает Медведев.