Дмитрий Медведев о Зеленском: у наркомана в Киеве есть шанс сгинуть от своих рук

В своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Российской Федерации высказал предположение, что Владимир Зеленский может закончить так же, как Гитлер.

Дмитрий Медведев допустил самоубийство Зеленского в посте, которым отреагировал на высказывание президента Украины.

«Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причем не от своих рук. Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — считает Медведев.