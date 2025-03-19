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Дмитрий Малов: создаем все условия, чтобы наши аграрии получали высокие урожаи

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-malov-sozdaem-vse-usloviya-chtoby-nashi-agrarii-poluchali-vysokie-urozhai
Дмитрий Малов: создаем все условия, чтобы наши аграрии получали высокие урожаи
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — врио главы Северского района Дмитрий Малов, директор по производству ООО «Агрокомплекс «Экомодуль» Татьяна Горяинова, глава КФХ Владимир Ищенко, управляющий КФХ Семен Иванов.

В выпуске «Дня Северского района» команда «Деталей» разобрала работу в муниципалитете агропромышленного комплекса. Здесь активно развиваются отрасли растениеводства, виноградарства и садоводства. За последние 10 лет в районе было заложено 350 га новых садов.

Появилось новое направление растениеводства — выращивание хмеля. Даже стали задумываться о создании собственного южного хмелевого кластера. Активно двигается вперед и животноводство. За последние 10 лет поголовье дойного стада выросло почти на 1 тыс. коров. Все стало возможно благодаря мерам государственной поддержки, которые работают в Краснодарском крае.

Автор: Игорь Щеткин

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