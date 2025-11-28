Дмитрий Ламейкин: важно продвигать и развивать отечественные технологии в АПК

Гость программы «Детали» — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Ламейкин.



В Госдуме обсудили вопросы современных технологий производства, глубокой переработки и развития АПК. Это напрямую касается «Доктрины продовольственной безопасности», утвержденной указом президента, а также работы нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Россия обладает большим потенциалом для развития отрасли. Депутаты выделили определенные акценты развития, которые обсудили в «Деталях».