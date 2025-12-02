Дмитрий Ким: русский язык развивается, не бойтесь фонетических изменений в нем

Гости программы «Детали» — старший преподаватель кафедры современного русского языка филологического факультета КубГУ Дмитрий Ким, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 8 «Звездочка» Выселковского района, председатель педагогического сообщества учителей-дефектологов Краснодарского края Елена Бреславцева, студентка 2 курса института стоматологии КубГМУ Эвелина Ариди.



Филологи отмечают, что сейчас мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Темп речи будет и дальше нарастать. В речи собеседника все чаще слышно компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно. Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит». Есть мнение, что скоро россияне перестанут использовать отчества в разговоре.

Почему так происходит, до каких пределов может распространяться эта погоня за темпом — узнали в «Деталях».