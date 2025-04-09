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Дмитрий Хмелько: вкладываем силы и деньги в развитие промышленности

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-hmelko-vkladyvaem-sily-i-dengi-v-razvitie-promyshlennosti
Дмитрий Хмелько: вкладываем силы и деньги в развитие промышленности
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Детали» — министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Крупная международная выставка мебельной промышленности и деревообрабатывающего производства UMIDS проходит в Краснодаре. На участие в форуме зарегистрировались более 350 отечественных и зарубежных компаний. На площадке, традиционно, коллективный стенд организовал и Фонд развития промышленности региона при поддержке минпрома. На нем свою продукцию на льготных условиях разместили 24 кубанских предприятия.

Об эффективности меры поддержки рассказали в программе «Детали».

Автор: Валерия Казанцева

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