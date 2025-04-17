Дмитрий Гусев: у кубанских ученых есть идеи безопасной утилизации рисовой соломы

Гости программы «Детали» — депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев, проректор по научной работе и инновациям КубГТУ Валентин Шапошников, директор института механики, роботоинженерии транспортных и технических систем КубГТУ Александр Гукасян, ассистент кафедры АГПЗ им А.В. Титова Глеб Самандасюк, ассистент кафедры АГПЗ им А.В. Титова, врач-онколог, химиотерапевт Юлия Шевченко.

Кубанские ученые представили проекты и технологии переработки рисовой соломы. В Краснодаре на базе технологического университета встретились стороны, заинтересованные в решении этой актуальной экологической проблемы. На Кубани каждую осень после сбора риса фермеры сжигают солому, что вызывает длительный токсичный смог, который опасен для здоровья.

Вредные выбросы влияют на климат, ухудшают качество почвы, а также могут содержать остатки пестицидов. Сжигание рисовой соломы не только ухудшает экологию, но и приводит к серьезным заболеваниям, даже к онкологии. Именно поэтому просто необходимо внедрение альтернативных способов утилизации этого продукта. Какие есть идеи, какая грантовая поддержка для этого необходима — обсудили в «Деталях».