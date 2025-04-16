Дмитрий Гусев: тот, кто носит муляжи госнаград, предает память героев

Гость программы «Детали» — депутат Государственной думы России Дмитрий Гусев.

Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев вышел с инициативой ввести в стране штрафы за продажу и ношение подделок орденов и медалей ВОВ и СВО. О каких суммах штрафов в этом случае идет речь, какие инициативы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции, предлагает парламентарий, как оценивает помощь, которую уже оказывают бойцам и их семьям на Кубани — рассказали в «Деталях».