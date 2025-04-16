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Дмитрий Гусев: тот, кто носит муляжи госнаград, предает память героев

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-gusev-tot-kto-nosit-mulyazhi-gosnagrad-predaet-pamyat-geroev
Дмитрий Гусев: тот, кто носит муляжи госнаград, предает память героев
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Детали» — депутат Государственной думы России Дмитрий Гусев.

Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев вышел с инициативой ввести в стране штрафы за продажу и ношение подделок орденов и медалей ВОВ и СВО. О каких суммах штрафов в этом случае идет речь, какие инициативы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции, предлагает парламентарий, как оценивает помощь, которую уже оказывают бойцам и их семьям на Кубани — рассказали в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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