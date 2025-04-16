Дмитрий Гнедаш: по объему промпроизводства Абинский район первый в крае

Гости программы «Детали» — заместитель главы Абинского района по вопросам строительства, муниципальных закупок, экономики и потребительской сферы Дмитрий Гнедаш, главный инженер ООО «НПФ КУБАНЬНЕФТЕМАШ» Андрей Данилочкин, оператор станков с числовым программным управлением Никита Близнюк, индивидуальный предприниматель цветочной мастерской «Пионъ» Татьяна Нехорошкова, и. о. гендиректора ООО «Кубснаб» Александр Секун.

Основу экономики Абинского района составляет промышленное производство — 77 % от общего объема, на втором — торговля и сельское хозяйство.

На сегодняшний день в экономике муниципалитета заняты более 37 тыс. человек. Всего в районе 24 крупных и средних предприятия.

За 10 лет в экономику Абинского района привлечено около 61 млрд рублей инвестиций, реализовано 35 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 30 млрд рублей. Обо всем подробнее рассказали в «Деталях».