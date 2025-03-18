Дмитрий Белостоцкий: темы разрабатываем под запросы экономики и аграриев

Гости программы «Детали» — исполняющий обязанности руководителя Кубанского сельскохозяйственного ИКЦ Дмитрий Белостоцкий, директор МБУ «Центр развития сельского хозяйства и поддержки предпринимательства» Брюховецкого района Вадим Комарь, глава КФХ Алексей Астахов.

Более 10,5 млрд рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Краснодарского края в этом году. Деньги будут распределены по всем сферам сельского хозяйства. Глава региона подчеркнул, что развитие АПК — это приоритетное направление для Кубани. Так как Краснодарский край — гарант продовольственной безопасности страны. Какие действуют меры поддержки, кто поможет аграриям разобраться, какой программой воспользоваться — узнали в программе «Детали».