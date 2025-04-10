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Дмитрий Аверин: две трети моей жизни проходит в гастролях

Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitrij-averin-dve-treti-moej-zhizni-prohodit-v-gastrolyah
Дмитрий Аверин: две трети моей жизни проходит в гастролях
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — актер театра и кино Дмитрий Аверин.

В Краснодаре 9 апреля состоялась премьера комедии-фарс «Палата бизнес-класса», в числе актеров постановки — Дмитрий Аверин.

По его словам, жизнь актеров буквально проходит на сцене, при этом они отдаются своей работе полностью и с любовью. Подробнее о том, какие на самом деле люди этой профессии, в чем разница между игрой в театре и в кино, и что за моноспектакль Аверин готовит к 80-летию Победы, рассказали в «Хорошем утре».

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