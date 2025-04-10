Дмитрий Аверин: две трети моей жизни проходит в гастролях

Гость программы «Хорошее утро» — актер театра и кино Дмитрий Аверин.

В Краснодаре 9 апреля состоялась премьера комедии-фарс «Палата бизнес-класса», в числе актеров постановки — Дмитрий Аверин.

По его словам, жизнь актеров буквально проходит на сцене, при этом они отдаются своей работе полностью и с любовью. Подробнее о том, какие на самом деле люди этой профессии, в чем разница между игрой в театре и в кино, и что за моноспектакль Аверин готовит к 80-летию Победы, рассказали в «Хорошем утре».