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Для жителей Краснодара проведут мастер-классы по ораторскому искусству

Общество
13.08.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-zhitelej-krasnodara-provedut-master-klassy-po-oratorskomu-iskusstvu
Для жителей Краснодара проведут мастер-классы по ораторскому искусству
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Уроки будут проходить 18-20 августа. Мероприятие организует Центр развития гражданского общества края при поддержке регионального департамента внутренней политики.

В качестве экспертов выступят основатели школы ESSAY. Они расскажут о постановке правильного дыхания и борьбой с волнением на сцене. Объяснят, откуда берется голос, что влияет на его звучание и как правильно расставлять акценты в разговоре для привлечения внимания аудитории. Также посетители мастер-классов разберут упражнения, развивающие гармоничное поведение при выступлении.

Мастер-классы будут проходить по адресу: улица Красноармейская, 43. Начало в 14:30, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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