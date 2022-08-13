Для жителей Краснодара проведут мастер-классы по ораторскому искусству
Общество
13.08.2022 16:24
Уроки будут проходить 18-20 августа. Мероприятие организует Центр развития гражданского общества края при поддержке регионального департамента внутренней политики.
В качестве экспертов выступят основатели школы ESSAY. Они расскажут о постановке правильного дыхания и борьбой с волнением на сцене. Объяснят, откуда берется голос, что влияет на его звучание и как правильно расставлять акценты в разговоре для привлечения внимания аудитории. Также посетители мастер-классов разберут упражнения, развивающие гармоничное поведение при выступлении.
Мастер-классы будут проходить по адресу: улица Красноармейская, 43. Начало в 14:30, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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