Для жителей Краснодара проведут мастер-классы по ораторскому искусству

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Уроки будут проходить 18-20 августа. Мероприятие организует Центр развития гражданского общества края при поддержке регионального департамента внутренней политики.

В качестве экспертов выступят основатели школы ESSAY. Они расскажут о постановке правильного дыхания и борьбой с волнением на сцене. Объяснят, откуда берется голос, что влияет на его звучание и как правильно расставлять акценты в разговоре для привлечения внимания аудитории. Также посетители мастер-классов разберут упражнения, развивающие гармоничное поведение при выступлении.

Мастер-классы будут проходить по адресу: улица Красноармейская, 43. Начало в 14:30, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: краснодарская писательница Айгуль Трофимова провела мастер-классы для детей.