Для строительства новой транспортной развязки под Краснодаром выберут подрядчика
Речь идет о развязке, которую планируют построить в Адыгее на 19 км федеральной автодороги А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» в районе пересечения с Южным обходом Краснодара.
ФКУ Упрдор «Черноморье» разместило тендер о проведении электронного аукциона для выбора подрядчика, который выполнит работы по реконструкции со строительством транспортной развязки на этом участке трассы.
Подать заявку на участие в этом электронном аукционе можно будет с 7 апреля. Подрядчика планируют определить уже 11 апреля.
Стоимость государственного контракта составила 11,5 млрд рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета. Согласно документу, работы на 19 км трассы А-146 нужно будет завершить в октябре 2026 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», транспортная развязка под Краснодаром войдет в состав транспортно-распределительного узла, обеспечивающего логистику всего побережья, включая Республику Крым.
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