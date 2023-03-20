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Для строительства новой транспортной развязки под Краснодаром выберут подрядчика

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-stroitelstva-novoj-transportnoj-razvyazki-pod-krasnodarom-vyberut-podryadchika
Для строительства новой транспортной развязки под Краснодаром выберут подрядчика
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Черноморье"

Речь идет о развязке, которую планируют построить в Адыгее на 19 км федеральной автодороги А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» в районе пересечения с Южным обходом Краснодара.

ФКУ Упрдор «Черноморье» разместило тендер о проведении электронного аукциона для выбора подрядчика, который выполнит работы по реконструкции со строительством транспортной развязки на этом участке трассы.

Подать заявку на участие в этом электронном аукционе можно будет с 7 апреля. Подрядчика планируют определить уже 11 апреля.

Стоимость государственного контракта составила 11,5 млрд рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета. Согласно документу, работы на 19 км трассы А-146 нужно будет завершить в октябре 2026 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», транспортная развязка под Краснодаром войдет в состав транспортно-распределительного узла, обеспечивающего логистику всего побережья, включая Республику Крым.

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