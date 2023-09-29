Для строительства 4 мусороперерабатывающих объектов на Кубани нашли инвесторов

Сейчас Российский экологический оператор ждет, пока власти региона примут концессионные инициативы и подпишут инвестиционные соглашения.

Мусороперерабатывающие объекты построят в Краснодарском крае в рамках мусорной реформы. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«В Краснодарском крае подготовлена концепция — она представлена губернатору и правительству — создания перспективных объектов по мусоропереработке. Их свыше 10 в крае и 7 на Черноморском побережье. По четырем из них концессионные инициативы поданы, и инвестор найден. Мы готовы приступить к практической работе», — отметил Буцаев.

Ежегодно в крае объем отходов достигает 2,5–3 млн тонн, за счет высоких темпов миграции и увеличения турпотока. Сейчас все отходы захоранивают, а сжигание и сортировка позволят снизить объемы захоронения до 20–30%. Мощности всех мусорных полигонов исчерпается в течение двух лет, сообщает ТАСС.

Читайте также: три свалки рекультивируют по нацпроекту в Краснодарском крае.