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Для обработки дорог от наледи в Краснодаре за ночь использовали 500 тонн противогололедной смеси

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-obrabotki-dorog-ot-naledi-v-krasnodare-za-noch-ispolzovali-500-tonn-protivogololednoj-smesi
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В ночь на 16 февраля из-за минусовой температуры на дорогах местами образовался гололед.

Песко-соляной смесью 40 единиц спецтехники обрабатывали основные магистрали, путепроводы и дороги.

Тротуары, остановки и подземные переходы с утра продолжили обрабатывать противогололедными материалами специалисты Мусороуборочной компании. Всего задействованы 31 единица техники и 569 рабочих.

За обстановкой в краевой столице круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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