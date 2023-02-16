Для обработки дорог от наледи в Краснодаре за ночь использовали 500 тонн противогололедной смеси

В ночь на 16 февраля из-за минусовой температуры на дорогах местами образовался гололед.

Песко-соляной смесью 40 единиц спецтехники обрабатывали основные магистрали, путепроводы и дороги.

Тротуары, остановки и подземные переходы с утра продолжили обрабатывать противогололедными материалами специалисты Мусороуборочной компании. Всего задействованы 31 единица техники и 569 рабочих.

За обстановкой в краевой столице круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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