Для обработки дорог от наледи в Краснодаре за ночь использовали 500 тонн противогололедной смеси
Общество
16.02.2023 08:09
В ночь на 16 февраля из-за минусовой температуры на дорогах местами образовался гололед.
Песко-соляной смесью 40 единиц спецтехники обрабатывали основные магистрали, путепроводы и дороги.
Тротуары, остановки и подземные переходы с утра продолжили обрабатывать противогололедными материалами специалисты Мусороуборочной компании. Всего задействованы 31 единица техники и 569 рабочих.
За обстановкой в краевой столице круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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