Для новых правил благоустройства в Краснодаре создадут методичку с наглядными примерами
В краевой столице до 24 апреля продолжаются публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства.
Для удобства в новой редакции правил планируется создать приложение, в нем будут наглядные примеры вывесок, НТО, остановок для общественного транспорта.
«У многих возникали вопросы, как правильно должна выглядеть вывеска, какие цвета можно использовать и так далее. После принятия новой редакции эти вопросы отпадут. Каждый сможет открыть приложение и увидеть пример правильно подобранной вывески», — рассказал замдиректора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.
Все поступившие предложения обсудят 24 апреля в 10:00 на собрании в актовом зале администрации Западного округа на улице им. Калинина, 339, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
Читайте также: на благоустройство улиц в станице Медведовской направили 12 млн рублей.
- Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
- Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44