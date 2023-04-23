Для новых правил благоустройства в Краснодаре создадут методичку с наглядными примерами

В краевой столице до 24 апреля продолжаются публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства.

Для удобства в новой редакции правил планируется создать приложение, в нем будут наглядные примеры вывесок, НТО, остановок для общественного транспорта.

«У многих возникали вопросы, как правильно должна выглядеть вывеска, какие цвета можно использовать и так далее. После принятия новой редакции эти вопросы отпадут. Каждый сможет открыть приложение и увидеть пример правильно подобранной вывески», — рассказал замдиректора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Все поступившие предложения обсудят 24 апреля в 10:00 на собрании в актовом зале администрации Западного округа на улице им. Калинина, 339, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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