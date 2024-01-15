Для крещенских купаний в Краснодаре организуют 12 мест

Накануне Крещения водолазы проверят безопасность на дне водоемов в специально подготовленных для купания местах.

Для жителей и гостей краевого центра установят пункты обогрева и палатки для переодевания. На местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и врачи.

В Карасунском округе купания будут проходить:

в станице Старокорсунской на улице Дубинской, 86, на берегу Краснодарского водохранилища в парке имени митрополита Исидора купель — храм Рождества Пресвятой Богородицы с 15:00 18 января до 12:00 19 января;

в хуторе Ленина, на улице Пластунской, 25/1 — купель храма святого Великомученика и Победоносца Георгия с 23:00 18 января до 17:00 19 января;

на улице Уральской, 210 И — купель храма Святого Иоанна Крестителя с 02:00 до 16:00 19 января;

на улице Сормовской, 126 — купель храма Святого Духа с 19:00 до 21:00 18 января;

в районе улицы Парусной, берег озера в парке «Старая Кубань» с 11:00 до 17:00 19 января. В 10:30 начнется Крестный ход.

В Центральном округе:

на улице Старокубанской, 40/2 — берег озера Старая Кубань с 10:00 до 15:00 19 января;

на улице Березанской, 91 — купель храма Архистратига Михаила с 18:00 до 22:00 18 января и с 07:00 до 17:00 19 января;

В Прикубанском округе:

на улице Средней, 81/2 — купель храма святителя Николая Мирликийского чудотворца (р-н Немецкой деревни) с 19:00 до 00:00 18 января и с 10:00 до 17:00 19 января;

в поселке Краснодарском на улице Ивана Лотышева, 5 — бассейн вблизи строящегося Иоанно-Юрьевского храма с 11:00 до 17:00 18 и 19 января;

в станице Елизаветинской на улице Винника, 40 — купель Свято-Покровского храма с 23:00 18 января до 15:00 19 января;

в поселке Рубероидного завода на улице Бойлерной, 78 — бассейн на территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» с 11:00 до 16:00 18 и 19 января;

В Западном округе:

на улице Рождественская Набережная, 1 — берег реки Кубани у храма Рождества Христова с 10:15 до 18:00 19 января. Крестный ход начнется в 10:00.

Гостей и жителей Краснодара просят соблюдать правила безопасности и рекомендации врачей в период крещенских купаний, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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