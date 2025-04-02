Директор швейной фабрики захотел выпустить безалкогольную водку «Ефремовка» в РФ

Директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков намерен зарегистрировать товарные знаки для производства безалкогольных водки и коньяка под марками «Ефремов» и «Ефремовка».

Копии соответствующих заявок имеются в распоряжении RT, хотя в реестре Роспатента они пока не отображаются.

«Ни в коем разе! Мы серьезные люди», — заявил Лукьянчиков, отвечая на вопрос о возможном шуточном характере инициативы.

Ранее предприниматель, называющий себя поклонником творчества актера, предложил Михаилу Ефремову должность коммерческого директора на своей фабрике. Кроме того, Лукьянчиков хотел бы привлечь актера к работе с детьми в театральном кружке.

В конце марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, сообщает RT.

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