Директор школы-интерната из Павловского района стала победителем Всероссийского конкурса руководителей
В конкурсе «Лучшие Руководители РФ» Всероссийское признание 2022» приняли участие более 5 тыс. руководителей из всех регионов России.
Участники представили на конкурс свой электронный кабинет, где через интернет-интерфейсы он размещал свои материалы, а также — деловую визитку руководителя, опыт и трудовую биографию. При выборе победителей учитывали профессиональные достижения и награды.
Победителями выбрали 32 человека. В их число попал директор Новолеушковской школы-интерната Татьяна Курасова. И.о. замглавы Павловского района Татьяна Чекина и председатель совета депутатов района Виктор Лесовой вречили ей диплом и поблагодарили за победу в конкурсе, а также профессионализм и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: третьекурсница КГИК выступила в финале национальной премии «Студент года — 2022» в Москве.
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В Геленджике переименуют улицу Луначарского
- Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
- В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
- После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
- Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией