Директор школы-интерната из Павловского района стала победителем Всероссийского конкурса руководителей

В конкурсе «Лучшие Руководители РФ» Всероссийское признание 2022» приняли участие более 5 тыс. руководителей из всех регионов России.

Участники представили на конкурс свой электронный кабинет, где через интернет-интерфейсы он размещал свои материалы, а также — деловую визитку руководителя, опыт и трудовую биографию. При выборе победителей учитывали профессиональные достижения и награды.

Победителями выбрали 32 человека. В их число попал директор Новолеушковской школы-интерната Татьяна Курасова. И.о. замглавы Павловского района Татьяна Чекина и председатель совета депутатов района Виктор Лесовой вречили ей диплом и поблагодарили за победу в конкурсе, а также профессионализм и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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