Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Директор школы-интерната из Павловского района стала победителем Всероссийского конкурса руководителей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktor-shkoly-internata-iz-pavlovskogo-rajona-stala-pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-rukovoditelej
Директор школы-интерната из Павловского района стала победителем Всероссийского конкурса руководителей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В конкурсе «Лучшие Руководители РФ» Всероссийское признание 2022» приняли участие более 5 тыс. руководителей из всех регионов России.

Участники представили на конкурс свой электронный кабинет, где через интернет-интерфейсы он размещал свои материалы, а также — деловую визитку руководителя, опыт и трудовую биографию. При выборе победителей учитывали профессиональные достижения и награды.

Победителями выбрали 32 человека. В их число попал директор Новолеушковской школы-интерната Татьяна Курасова. И.о. замглавы Павловского района Татьяна Чекина и председатель совета депутатов района Виктор Лесовой вречили ей диплом и поблагодарили за победу в конкурсе, а также профессионализм и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: третьекурсница КГИК выступила в финале национальной премии «Студент года — 2022» в Москве.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
  4. В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
  5. После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
  6. Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях