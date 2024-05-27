Директор ивент-агентства BURO вошел в рейтинг «Самые влиятельные люди в MICE»

Технический директор геленджикского ивент-агентства BURO (БЮРО) вошел в рейтинг самых влиятельных менеджеров российской индустрии деловых мероприятий.

Алексей Пономарев стал победителем конкурсного отбора по итогам оценки работы за прошедший год и общего вклада в развитие индустрии.

На счету менеджера работа в качестве технического директора в таких проектах как:

• кинофестиваль «Маяк»,

• фестиваль «Сезоны»,

• Международный банковский форум,

• Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров,

• Международная геленджикская парусная регата

Рейтинг «Самые влиятельные люди в MICE» https://top50mice.ru/, начиная с 2022 года отмечает представителей индустрии, которые вносят вклад в ее развитие в России, задают тренды, создают новые локальные и глобальные продукты, качественно меняя всю отрасль.