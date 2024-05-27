Директор ивент-агентства BURO вошел в рейтинг «Самые влиятельные люди в MICE»
Технический директор геленджикского ивент-агентства BURO (БЮРО) вошел в рейтинг самых влиятельных менеджеров российской индустрии деловых мероприятий.
Алексей Пономарев стал победителем конкурсного отбора по итогам оценки работы за прошедший год и общего вклада в развитие индустрии.
На счету менеджера работа в качестве технического директора в таких проектах как:
• кинофестиваль «Маяк»,
• фестиваль «Сезоны»,
• Международный банковский форум,
• Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров,
• Международная геленджикская парусная регата
Рейтинг «Самые влиятельные люди в MICE» https://top50mice.ru/, начиная с 2022 года отмечает представителей индустрии, которые вносят вклад в ее развитие в России, задают тренды, создают новые локальные и глобальные продукты, качественно меняя всю отрасль.