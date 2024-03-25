Директор института РУДН в Сочи и посол Бразилии обсудили вопросы сотрудничества

Встреча директора Сочинского института РУДН Александра Петенко с послом Бразилии в РФ Родриго Де Лима Баэна Соаресом состоялась 25 марта.

Встреча прошла в Сочинском институте РУДН имени Патриса Лумумбы.

«За последний месяц мы в третий раз встречаемся в Сочинским институте РУДН с представителями вашей страны. В начале марта у нас в гостях был Андре Рипл, руководитель отдела науки, технологий, инноваций и окружающей среды посольства Бразилии в России, и мы предварительно смогли обсудить возможные направления сотрудничества в сфере образования и науки. Обоюдный интерес сегодня вызывает взаимодействие в области студенческого обмена, академической мобильности, научно-исследовательской деятельности как для преподавателей, так и для студентов. И конечно, одним из самых ярких и открытых мероприятий стал проведенный в рамках Всемирного фестиваля молодежи совместный концерт дружбы наших народов «Матрешка»», — сказал Александр Петенко.

Посол Бразилии отметил, что около 50 российских вузов, включая РУДН, участвуют в инициативе, координируемой посольством Бразилии, по продвижению проектов академического, научно-исследовательского и педагогического сотрудничества.

«Бразилия охотно принимает российских студентов и исследователей так же, как и РУДН уже много десятилетий принимает бразильских студентов. Мы продолжим развивать наши академические и образовательные связи, и я надеюсь увидеть многих представителей Сочинского кампуса РУДН в Бразилии», — добавил Родриго Де Лима Баэна Соарес.

Стороны обсудили межвузовское сотрудничество в естественных науках, межкультурных коммуникаций и преподавание португальского и русских языков, которые осуществляются в Сочинском институте РУДН, сообщает пресс-служба вуза.

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