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Директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов вышел в полуфинал конкурса «Лидер народной дипломатии»

Политика
21.10.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/direktor-fonda-razvitiya-krasnodarskogo-kraya-ilya-shakalov-vyshel-v-polufinal-konkursa-lider-narodnoj-diplomatii
Директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов вышел в полуфинал конкурса «Лидер народной дипломатии»
Директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов вышел в полуфинал конкурса «Лидер народной дипломатии»

Всего в полуфинал международного конкурса «Лидер народной дипломатии» вошли 100 участников из нескольких стран мира.

В числе полуфиналистов — директор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов.

Шакалов отметил, что в сегодняшнее непростое время роль народной дипломатии многократно возрастает.

«Благодарю Организационный комитет и экспертов Международного Конкурса за доверие и оценку деятельности. В период беспрецедентного давления недружественных государств на Россию роль народной дипломатии многократно возрастает. Важность приобретает укрепление горизонтальных связей между некоммерческим сектором, социально тренированным бизнесом, национальными диаспорами, лидерами общественного мнения и СМИ. Государству важно создавать все условия для конструктивного диалога, повышения доверия к институтам власти и госправления. В этом могут помочь народные (общественные) дипломаты, которые своей непосредственной деятельностью сплачивают население, развивают торгово-экономическое, гуманитарное, культурное и международное сотрудничество, помогают государству защищать свои национальные интересы», — сказал Шакалов.

В следующем этапе конкурса участникам предстоит решать практические задания. По итогам определятся 30 финалистов.

Конкурс «Лидер народной дипломатии» проводит Ассамблея народов России при поддержке Фонда президентских грантов, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комитета по делам национальностей Государственной Думы. А также при поддержке Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей и Общественной палаты России.

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