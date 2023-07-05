Дипломы вуза получили курсанты ИМТМЭиП морского университета имени адмирала Федора Ушакова в Новороссийске

Обладатели почетного знака Министерства транспорта РФ, профсоюзных стипендий, победители научно-практических конференций и лидеры городского Молодежного парламента – 4 июля 225 курсантов ИМТМЭиП Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова получили дипломы об окончании вуза.

Перед памятником святому праведному воину Федору Ушакову прошло построение дипломированных юристов, экономистов, таможенников, специалистов в области технологии транспортных процессов, государственного муниципального управления, управления водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.

Обращаясь к выпускникам, директор Института морского транспортного менеджмента экономики и права, кандидат юридических наук, доцент Ксения Голубкина сказала: «Сегодня очень важный день для вас. Вы стали специалистами. Я от всей души желаю, чтобы вы состоялись на профессиональном поприще, чтобы лет через 5-10 мы увидели вас в университете уже в качестве работодателей, членов Государственной экзаменационной комиссии, преподавателей, готовых поделиться знаниями с курсантами. Обязательно сохраните тех друзей, которые появились у вас в университете, тот дух, который вы приобрели в вузе, носящим имя святого воина Федора Ушакова».

Этот выпуск войдет в историю тем, что в 2023 году впервые заканчивают вуз курсанты, обучавшиеся по программе «Большой университет». Это те, кто после окончания Транспортного колледжа, получил еще и высшее образование в родной Ушаковке.

Всего же, из 225 выпускников у 66 дипломы с отличием. Особо отметили тех, кто за время обучения получал только высшие баллы, побеждал в научно-практических конференциях, публиковался в научных журналах.

Гордость этого выпуска — Сергей Колбасин (специальность «Технология транспортных процессов), победитель краевого конкурса «Кубанская школа инноваторов», Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», обладатель президентской стипендии. За высокие заслуги Сергей награжден знаком Министерства транспорта РФ «За отличие в учебе».

Среди юристов особо отметили Алину Антонян и Елизавету Васильеву. Елизавета — восьмикратный призер научно-практической конференции «Новое поколение в науке», неоднократный призер Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», полуфиналистка Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты», финалистка конкурса «Я-профессионал».

У Алины Антонян за плечами победа в Международном конкурсе исследовательских работ в области юриспруденции и политологии «Профессиональная наука». Она финалист Всероссийского молодежного конкурса “Твой Ход», победитель конкурса «Хакатон» с более чем 10 публикациями в научных журналах.

Диплом с отличием и у выпускницы специальности «Таможенное дело» Владлены Ейсса-Грудковой. Она неоднократный призер конференции «Новое поколение в науке», финалистка конкурса «Я — профессионал» и Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело», победитель Всероссийского открытого on-line конкурса студенческих эссе «75 строк о Победе», постоянный участник-волонтер общественной организации «Союз ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов».

Уже сегодня, более трети выпускников работают по специальности в различных организациях города и региона. За долгие годы в Институте морского транспортного менеджмента, экономики и права сложилось тесное сотрудничество с потенциальными работодателями. Это и портовые структуры, городская администрация, таможня, правоохранительные органы. Курсанты не просто обеспечены практикой — более 90% из них в первый же год после окончания Ушаковки, успешно трудоустраивается.

Напутствуя курсантов, наставники говорили именно об этом и желали удачи в дальнейшем жизненном пути, семь футов под килем, попутного ветра и не забывать родной университет и преподавателей.