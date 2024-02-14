Диетолог Соломатина: в жареной куриной коже есть канцерогены, вызывающие рак

Некоторые части курицы могут стать причиной развития различных заболеваний, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам врача, крайне важно, правильно ли термически обработана курица, поскольку недожаренное или недоваренное мясо может стать причиной отравления.

«Например, в курах гриль или куриных шашлыках мясо может местами не прожариться, и тогда им можно отравиться. Чаще всего травятся гузкой. Если она плохо термически обработана, в ней может содержаться большая концентрация сальмонеллы, и велика вероятность заразиться сальмонеллезом», — рассказала диетолог.

Сочленения суставов зачастую тоже плохо прожариваются или пропекаются, из-за чего в них могут остаться возбудители бактериальной инфекции, добавила Соломатина. По той же причине лучше отказаться от употребления таких видов куриных субпродуктов, как потроха и куриные лапы.

Кроме того, к опасной пище врач отнесла куриную кожу.

«Куриная кожа представляет опасность в первую очередь для тех, у кого повышен уровень холестерина в крови или были в анамнезе симптомы атеросклероза. Ее нельзя есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, кто следит за весом. Жареная куриная кожа содержит канцерогены и может вызвать развитие рака. Кроме того, она ускоряет старение клеток», — цитирует Елену Соломатину радио Sputnik.

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