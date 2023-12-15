Диетолог Соломатина рассказала, как не переедать в новогодние праздники

Размер порций салатов и закусок в новогоднюю ночь следует контролировать, исходя из индивидуальных характеристик человека, таких как вес, пол, возраст и наличие заболеваний.

По словам диетолога Елены Соломатиной, если на новогоднем столе, помимо оливье и селедки под шубой, есть и другие салаты, особенно заправленные майонезом, то лучше попробовать каждый чисто символически — по паре ложек.

«А если кроме салата оливье и селедки под шубой ничего нет, просто салаты из овощей или зелени, это низкокалорийно. Поэтому тогда можно съесть и побольше», — отметила специалист.

Также диетолог предложила более легкий вариант селедки под шубой: добавить рыбу в небольшом количестве, а в качестве заправки использовать не майонез, а йогурт либо нежирную сметану.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено, положить меньше желтка, побольше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур», — посоветовала Елена Соломатина.

Она добавила, что салаты по такому рецепту можно есть в большем количестве даже людям, имеющим проблемы со здоровьем, сообщает RT.

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