Диетолог Разаренова: нельзя квасить капусту в металлической посуде

Окисление может принести вредные вещества в продукт, если готовить его в неподходящей таре.

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, как правильно квасить капусту, чтобы она сохранила максимум полезных свойств. По словам эксперта, лучшая пора для квашения капусы — ноябрь, поскольку поздние ее сорта содержат много витамина С и сахаров.

Разаренова отметила, что в течение первых двух-трех дней температура брожения должна быть около +20 °С, а потом +5…10 °С. Это нужно для сохранения свежести и пользы капусты.

Эксперт также рассказала о разнообразных способах квашения — со свеклой или морковью, с яблоками или кислыми ягодами, а также с различными специями — тмин, кореандр, укроп.

По словам диетолога, классический вариант с концентрацией столовая ложка на 1 кг капусты.

«Если использовать много соли, это будет тормозить брожение, а если мы будем использовать мало соли, то капуста не заквасится, а испортится», — пояснила Разаренова.

Она добавила, что при добавлении моркови также необходимо соблюдать соотношение — 10% моркови и 90% капусты.

«За счет сахаров моркови мы будем стимулировать молочнокислые бактерии, это добавит и бета-каротина, и клетчатки, и вкуса», — подчеркнула эксперт.

Разаренова предупредила, что использовать металлическую посуду при ферментации нельзя. Она рекомендует отдавать предпочтение стеклу или керамике, в крайнем случае — пищевому пластику.

«Чтобы не добавлять ненужных ингредиентов, потому что процесс все-таки будет идти как окисление, и мы можем получить ненужные компоненты в наш ферментированный продукт», — объяснила Разаренова.

Она также посоветовала не использовать уксус, поскольку он нарушает естественный процесс брожения и снижает количество пробиотиков. Лучше использовать сахар, так как в процессе ферментирования его употребят молочнокислые бактерии.

«На самом деле капусту можно сквасить и без сахара. Он будет естественным образом браться из самой капусты, из морковки или других компонентов, которые мы будем туда добавлять», — добавила эксперт.

Готова квашеная капуста будет в течение недели. Проверять ее можно уже спустя три дня. Диетолог подчеркнула, что хранить капусту в холодильнике нужно не более двух месяцев, сообщает радио Sputnik.

