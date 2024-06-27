Диетолог Ливанцова: одной из причин депрессии могут быть проблемы с микробиотой

Более 260 млн людей на планете страдают депрессией, по данным ВОЗ, и около 40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов.

Одной из неочевидных причин появления и развития психического нарушения может быть нарушенная микрофлора кишечника. Об этом рассказала врач-диетолог, научный сотрудник Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Помимо наличия собственной энтеральной нервной системы, желудочно-кишечный тракт взаимодействует с центральной нервной системой через блуждающий нерв. Если образно представить, то он проходит огромный путь от ЦНС через различные органы грудной клетки, легкие, сердце и спускается в сторону кишечника. По сути, это «фуникулер», который доставляет информацию в обе стороны. Плохо кишечнику — плохо и нервной системе», — объяснила Ливанцова.

Она уточнила, что выработка гормона радости на 90% зависит от кишечника. Если есть какие-либо нарушения со стороны микробиоты, то возникают перебои с получением мозгом серотонина. В итоге возникают депрессивные состояния.

Еще одной причиной психических расстройств может быть дефицит витаминов, которые обеспечивают нормальную работу нервной системы.

«Наша микробиота является, по сути, фабрикой по производству того, что требуется организму для нормального функционирования всех систем. Из-за нарушений в ее работе может возникнуть нехватка витаминов группы В, которые важны для психического здоровья. Их дополнительный прием часто назначают неврологи и психиатры. С другой стороны, дефицит витамина D, магния, цинка, селена и дисбаланс железа в организме могут стать причиной сбоев уже в работе микробиоты», — уточнила диетолог.

Чтобы снизить риск развития депрессии и поддержать работу кишечника, стоит ежедневно есть не менее 400 г свежих овощей и фруктов.

«Кроме того, сейчас активно разрабатываются так называемые психобиотики. Это различные штаммы бифидобактерий с антидепрессивным и противотревожным эффектом. Со временем они даже могут стать альтернативой лекарственной терапии», — поделилась Елена Ливанцова в интервью радио Sputnik.