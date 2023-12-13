Диетолог Гинзбург: любители картошки чаще страдают от диабета и гипертонии
В картофеле содержатся быстрые углеводы, из-за которых повышается риск развития сахарного диабета и других опасных заболеваний.
По словам доктора медицинских наук, диетолога Михаила Гинзбурга, при расщеплении быстрых углеводов происходит резкое поступление глюкозы в организм, что ухудшает обмен веществ и может привести к возникновению серьезных заболеваний.
«Картофель содержит быстрые углеводы. Люди, употребляющие его, чаще страдают ожирением, у них развивается диабет, атеросклероз, гипертония», — предупредил специалист.
Однако, если следовать нескольким простым правилам, можно избежать негативного влияние картофеля на здоровье. Во-первых, стоит отказаться от его ежедневного употребления, отметил Михаил Гинзбург.
«Второе — лучше есть его остывшим. Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется. Третье — варить картофель в кожуре, он не так разваривается», — рассказал диетолог.
Также следует избегать рассыпчатых сортов, которые содержат мало клетчатки. Еще врач посоветовал всегда употреблять картофель с овощами и зеленью, так как их присутствие замедляет расщепление и усвоение углеводов, сообщает радио Sputnik.
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