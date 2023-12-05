Диетолог Богданова раскрыла опасность злоупотребления витаминами

Биологически активные добавки стоит использовать только после консультации с врачом. Бесконтрольный прием витаминов может оказать разрушительное воздействие на организм.

По словам диетолога, нутрициолога Зои Богдановой, избыток любых витаминов, микро- и макроэлементов может привести к интоксикации, отравлению, перевозбуждению нервной системы или более серьезным и даже необратимым последствиям. Поэтому нужно пройти медобследование перед использованием любых БАДов.

«Я против того, чтобы заниматься самоназначением. Лучше пройти обследование. Сейчас делают комплекс (анализов, – ред.) для коррекции веса практически в любой поликлинике. Можно прийти и сдать именно этот комплекс на определенное количество гормонов, витаминов и состояния организма», — отметила специалист.

Богданова посоветовала сдать комплекс анализов, чтобы врач мог понять состояние организма и корректировать его с помощью необходимых витаминов, минералов и нутриентов, сообщает радио Sputnik.

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