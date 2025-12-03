Диетолог Белоусова дала советы, как за месяц подтянуть фигуру к Новому году

Перед продолжительными застольями можно подтянуть фигуру, не нанося ущерб изнуряющими диетами.

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рекомендует минимизировать количество соли в рационе, которая задерживает воду в организме и вызывает отеки.

«Полный отказ соли не нужен, но она уже есть в продуктах, поэтому надо попытаться построить свое питание так, чтобы нам не требовалось досаливать то, что мы едим», — пояснила врач.

Она добавила, что еду можно приправлять различными пряными и острыми приправами, а также лимонным соком. Самое главное — чтобы количество потребляемой в день соли не превышало 5 г.

«Там, где у нас был застой жидкости, а его очень много в подкожной жировой клетчатке, его становится меньше. И соответственно мы теряем какие-то цифры на весах», — подчеркнула Белоусова.

Диетолог также советует перейти на дробное пятиразовое питание и уменьшить порции. Приемы пищи в день должны включать в себя завтрак, обед, ужин и два перекуса. Такое питание позволит сократить порции и не ходить голодным. Порция должна помещаться в сложенные ладони, пояснила эксперт.

На первый перекус диетолог предлагает есть яблоки или апельсины, а на второй — полный стакан кефира. Белоусова отметила, что это тоже поможет запустить снижение веса.

Диетолог убеждена, что важно не ставить себе цель потерять рекордное количество килограммов и не садиться на экстремальные диеты.

«Потерять резко 15 кг — такого, конечно, не будет или будет с вредом для здоровья. Ни в коем случае нельзя под Новый год каких-то экстремальных диет, закрученных по калорийности, допустим, на 1 тыс. калорий, уход на какое-то питание, которое для человека вообще непривычно» — подчеркнула диетолог.

Она пояснила, что не нужно прекращать есть мясо и садиться на кето-диету, если в обычной жизни человек ест продукты животного происхождения. Таким образом можно нарушить обмен и получить серьезные проблемы со здоровьем после обильных новогодних застолий, приводит слова специалиста радио Sputnik.

