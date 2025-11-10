Диана Кочнева: то, что вейпы являются безопасным курением, — абсолютный миф

Гости программы «Детали» — врач-пульмонолог многофункционального медицинского центра CL DOCTOR Диана Кочнева, кандидат социологических наук, социолог Ольга Малахова, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, председатель регионального штаба родительского общественного контроля Любовь Виноградова.



Владимир Путин одобрительно отнесся к идее полного запрета на продажу электронных сигарет по всей стране. Запрещающий законопроект собираются рассмотреть в ближайшее время в Госдуме. В некоторых регионах РФ уже есть ограничение на продажу.

Вейпы были придуманы как безопасное курение. Производители утверждали, что в них используется совершенно безопасное вещество, аналогичное чистому водяному пару. Тем не менее там есть никотин, более того, природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую опасность для организма.

В «Деталях» поговорили об этой опасности и обсудили законопроект.