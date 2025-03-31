Диана Джаббарова: развитию курортов способствует строительство новых гостиниц

Гости программы «Детали» — директор туристического агентства Диана Джаббарова, творческий директор термального комплекса «Аква Вита» Мостовского района Дарья Васильченко, начальник отдела по курортам и туризму администрации Ейского района Светлана Пугачева.

По результатам бронирования отелей и квартир определены самые популярные направления для отдыха весной 2025 года в РФ. На первом месте оказался курорт «Архыз». На втором — Чемал в республике Алтай, на третьем Мостовский район. В программе «Детали» обсудили причину этого успеха, есть ли шансы двигаться в этом рейтинге и дальше, как кубанские курорты постепенно превратились из сезонных во всесезонные.