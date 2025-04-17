Диакон Михаил Степанков: нельзя есть куличи до наступления Пасхи

Гость программы «Хорошее утро» — руководитель информационного издательского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии, диакон Михаил Степанков.

Вокруг Пасхи много мифов, например, что куличи не запрещено есть до наступления самого праздника. По словам диакона Михаила Степанкова, на самом деле это не так. В Великий пост, который в этом году длится с 3 марта до 19 апреля включительно, нельзя есть сдобу и кондитерские изделия, в их числе и куличи.

Подробнее обо всех мифах, связанных со святым праздником, и том, как правильно его отмечать, рассказали в «Хорошем утре».