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Диакон Михаил Степанков: нельзя есть куличи до наступления Пасхи

Ссылка https://kuban24.tv/item/diakon-mihail-stepankov-nelzya-est-kulichi-do-nastupleniya-pashi
Диакон Михаил Степанков: нельзя есть куличи до наступления Пасхи
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — руководитель информационного издательского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии, диакон Михаил Степанков.

Вокруг Пасхи много мифов, например, что куличи не запрещено есть до наступления самого праздника. По словам диакона Михаила Степанкова, на самом деле это не так. В Великий пост, который в этом году длится с 3 марта до 19 апреля включительно, нельзя есть сдобу и кондитерские изделия, в их числе и куличи.

Подробнее обо всех мифах, связанных со святым праздником, и том, как правильно его отмечать, рассказали в «Хорошем утре».

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