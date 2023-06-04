Девять украинских беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 4 июня сообщил, что за ночь силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, еще четыре заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Аксенов сообщил, что в результате падения одного беспилотника в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и двух автомобилях.

«На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения», — написал Аксенов в Telegram.

Сообщается, что никто не пострадал. Аксенов призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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