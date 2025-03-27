Девочка случайно поранилась канцелярским ножом в школе в Сочи

Инцидент произошел утром 26 марта в одной из общеобразовательных школ Сочи.

Прокуратура начала проверку по факту получения травмы ученицы 7-го класса. По предварительным данным, 14-летняя девочка не смогла решить контрольную по математике и расстроилась из-за этого. Так как девочка занимается моделированием фигурок из пластика, в ее пенале лежал канцелярский нож.

Школьница села на лавку и собиралась порезать этим ножом шпаргалки для контрольной и случайно задела им свою руку, так как открытый и очень острый нож лежал в пенале. Пострадавшая испугалась и сразу же сообщила о случившемся учителю. Медики осмотрели рану девочки и установили, что вены не были задеты.

Девочка растет в благополучной семье, на учетах в полиции не состоит. Прокуратура во время проверки даст оценку работе сотрудников школы, а также органов системы профилактики. По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: школьница получила ранение глаза из пневматического оружия на уроке в школе Сочи. Инцидент произошел 18 февраля в одной из гимназий города-курорта. В полицию Сочи поступило сообщение из больницу о том, что в приемное отделение поступила 14-летняя школьница с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия. Правоохранители установили, что девочка получила травму на уроке во время учебных стрельб. После окончания занятий пострадавшую доставили в больницу, ей оказали необходимую медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

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