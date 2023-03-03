Девочка с «маской Бэтмена» собирается вернуться в Краснодар для продолжения лечения

Информация о том, что Луна Феннер, известная как девочка с «маской Бэтмена», может вернуться в Краснодар для продолжения лечения последствий и остатков меланоцитарного невуса, появилась в СМИ 3 марта.

Кэрол Сантос, мать девочки, еще в феврале сообщила в соцсетях, что они планируют закончить все операции в России, так как «нет денег, чтобы сделать это в Бразилии». Женщина отметила, что они очень ждут одобрения виз. Также она рассказала, что после удаления «маски Бэтмена» у девочки не растут брови. Это связывают с тем, что со лба ребенка хирурги взяли лоскут кожи для пересадки. Возможно, Луне потребуется новая операция.

В клинике Павла Попова в Краснодаре интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что Кэрол действительно связывалась с ними и спрашивала, сможет ли прилететь в Краснодар с дочерью.

«Мы ответили, что готовы их принять. Но пока неизвестно, когда это произойдет, ведь пока приехать невозможно. Она спросила, могут ли они подождать с продолжением лечения. Да, могут. Пока решили наблюдать дистанционно, она будет высылать фото», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в клинике.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарские врачи полностью сняли «маску Бэтмена» с лица девочки Луны. Об этом хирург Павел Попов сообщил 15 декабря 2021 года. Ранее мать Луны Кэрол рассказывала, что у дочки после операции, проведенной 25 октября, возникли небольшие осложнения со здоровьем. После операции мать Луны ограничила прогулки по Краснодару из-за коронавируса. Однако в это время Луна стала проводить много времени со своей лучшей подругой Деми. Луна Феннер и ее мать Кэрол Сантос впервые прилетели на лечение в Краснодар в октябре 2019. Они отказались от предложенного американскими врачами четырехлетнего курса операций. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов предложил лечить Луну Феннер по уникальной методике.