Девелопер «Просторы Крыма» подготовил 89 риелторов по собственной программе

Выпускной для агентов по недвижимости прошел в Краснодаре. Застройщик стал первым, кто запустил системную подготовку агентов для рынка недвижимости.

ЖК «Просторы Крыма» — это первый случай, когда частный застройщик взял на себя роль системного образовательного центра для подготовки кадров в сфере риэлторских услуг.

Программа разработана для профессионального роста риэлторов. Она включает пять комплексных модулей. Слушатели получают знания по всему спектру необходимых компетенций: от юридических основ ведения сделок с недвижимостью, до эмоционального интеллекта и работы с нейросетью.

«Сегодня мы находимся на MBA для риелторов. Это социально значимое предприятие, оно не имеет аналогов. Мы сегодня первые, и это отрадно, что мы вносим свой вклад и свое видение не только развитие девелоперского рынка, но и риэлторской отрасли неотъемлемой ее части», — отмечает руководитель отдела продаж ЖК «Просторы Крыма» Антон Титаренко.

В этом году полноценными выпускниками программы и сертифицированными специалистами стали 89 человек. Все они вошли в золотой состав партнеров бренда «Просторы Крыма».

Читайте также: застройщик запустил благотворительный проект помощи бездомным животным.

Подпишись, здесь всегда интересно.