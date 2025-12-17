Девелопер «НВМ» в КубГУ: прошел демо-день акселератора «БизнесКуб2.0»
Экономика
17.12.2025 16:53
ERID: 2VSb5xjHmFf
Участники акселератора, студенты КУБГУ, представили готовые проекты инвесторам и индустриальным партнерам – в их числе компания «НВМ».
Три месяца команды при экспертной поддержке превращали идеи в работающие прототипы с бизнес-планами.
«Это большая командная работа по формированию предпринимательства», – отметил проректор КубГУ Михаил Шарафан.
В «НВМ» оценили смелость и свежий взгляд участников, которые решали реальные задачи для крупного бизнеса.
«Именно человеческий фактор – ключ к инновациям», – заявил представитель компании Темиркан Абатов.
Реклама. ООО СЗ «ГРАДСТРОЙПРОЕКТ»