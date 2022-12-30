Детскую поликлинику в Туапсе капитально отремонтировали впервые за 30 лет
Работы выполнили в рамках программы «Развитие детского здравоохранения».
Медучреждение капитально отремонтировали впервые за 30 лет.
«Открытие детской поликлиники — прекрасный новогодний подарок не только для медиков, но и для маленьких туапсинцев и их родителей. Уверен, работать в преображенном здании будет гораздо комфортнее. А пациенты пусть обращаются к докторам только за профилактикой», — сказал глава Туапсинского района Сергей Бойко.
В поликлинике выполнили реконструкцию и утепление фасада, смонтировали новый водоотвод с крыши и козырька. Кроме того, отремонтировали парадный вход и веранду. Также в здании заменили системы отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляцию, электрооборудование. В кабинетах врачей и физкабинетах сделали ремонт.
По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева в крае приступили к реализации программы по строительству новых поликлиник. До конца 2023 года планируют достроить восемь медучреждений. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани планируют построить 19 новых поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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