Детскую поликлинику в Туапсе капитально отремонтировали впервые за 30 лет

Работы выполнили в рамках программы «Развитие детского здравоохранения».

Медучреждение капитально отремонтировали впервые за 30 лет.

«Открытие детской поликлиники — прекрасный новогодний подарок не только для медиков, но и для маленьких туапсинцев и их родителей. Уверен, работать в преображенном здании будет гораздо комфортнее. А пациенты пусть обращаются к докторам только за профилактикой», — сказал глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В поликлинике выполнили реконструкцию и утепление фасада, смонтировали новый водоотвод с крыши и козырька. Кроме того, отремонтировали парадный вход и веранду. Также в здании заменили системы отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляцию, электрооборудование. В кабинетах врачей и физкабинетах сделали ремонт.

По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева в крае приступили к реализации программы по строительству новых поликлиник. До конца 2023 года планируют достроить восемь медучреждений. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани планируют построить 19 новых поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: капитальный ремонт участковой больницы завершили в Красноармейском районе.